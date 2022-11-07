В Казани Рустам Минниханов посетил пункты размещения мобилизованных

Фото: tatarstan.ru

В этот понедельник, 7 ноября, глава Татарстана Рустам Минниханов посетил полигон Казанского танкового училища, где располагаются и проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации жители республики.

Руководитель региона спрашивал бойцов, есть ли них пожелания и просьбы. Все они заявили, что их хорошо одевают и кормят. Один мобилизованный из Альметьевска попросил не за себя, а за детей. По его словам он тренировал ребят хоккею в городской коробке, а теперь этим некому заниматься. Рустам Минниханов пообещал решить этот вопрос и дал распоряжение найти специалиста для юных хоккеистов.

Также глава Татарстана ознакомился с бытовыми условиями в пункте содержания мобилизованных в МВЦ «Казань Экспо», где для военнослужащих были специально установлены современные душевые кабинки.

Рустам Минниханов пожелал бойцам хорошей службы. Напомним, немногим ранее он дал поручение следить за их бытовыми нуждами в пунктах содержания.

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