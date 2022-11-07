Рустам Минниханов поручил следить за созданием нормальных бытовых условий в казанских пунктах мобилизованных

Руководитель региона назвал всех членов штаба ответственными за содержание мобилизованных. Фото: president.tatarstan.ru

В этот понедельник, 7 ноября, глава Татарстана Рустам Минниханов провел заседание оперштаба по мобилизации и военного призыва на срочную службу.

Он, в частности, обратил внимание ответственных лиц на такой важный момент, как создание в казанских пунктах сбора мобилизованных нормальных бытовых условий.

- В целом работа организована, люди питаются, тренируются, учатся. Порядок везде должен быть. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться. Вы же обращаетесь - мы любой вопрос в первостепенном плане решаем. Есть у людей какие-то вопросы, житейские, организационные, правовые - мы все эти вопросы решаем. С вашей стороны тоже должна быть четкая слаженная работа. Мы все здесь одна семья. Все мы ответственные, - заявил Рустам Минниханов.

Напомним, в Татарстане были организованы два пункта сбора мобилизованных. Все они расположены на территории Казани. В один из них для призванных резервистов даже привезли мобильные бани.

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