В Гидрометцентре Татарстана пообещали заметное потепление к середине недели

Температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 7 ноября, в Татарстане наблюдается спокойная погода без осадков. Во вторник будет иначе - выпадет небольшое количество мокрого снега, а на дорогах местами возможен гололед. Температура ночью составит от +1 до -4 градусов, днем - от +4 до -1.

А вот к середине недели в республике потеплеет, говорят в местном Гидрометцентре. Синоптики прогнозируют облачность и осадки в виде снега, переходящего в дождь. Ночью на 9 число будет от -3 до +2 градусов, днем - от 0 до +5. Ночью на 10 число - от 0 до +4 градусов, днем - до +7.

В конце недели, 11 и 12 ноября, все также будут идти дожди. Однако минусовых температур все еще не ожидается. По ночам будет от 0 до +5 градусов, днем - от +2 до +7.

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