4 и 6 ноября на телебашне в Казани включат праздничную подсветку

Фото: Денис Гордийко, пресс-служба Мэрии Казани.

4 и 6 ноября на казанской телебашне будут включена праздничная подсветка. Она будет приурочена к Дню народного единства и Дню Конституции Татарстана соответственно.

Горожан и гостей столицы республики ожидает светодинамическое шоу с изображением государственных флагов России и региона. Оно будет продолжаться с 16.00 до 23.00.

Напомним, в регионе идет сокращенная рабочая неделя, а это значит, что татарстанцы будут отдыхать три дня: 4, 5 и 6 числа.

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