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НовостиОбщество31 октября 2022 9:46

В Татарстане началась сокращенная рабочая неделя

Жителей ждет три дня выходных дня - 4, 5, 6 ноября
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Пятницу объявили нерабочим праздничным днем, так как 4 ноября отмечают День народного единства.

Пятницу объявили нерабочим праздничным днем, так как 4 ноября отмечают День народного единства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане началась сокращенная рабочая неделя. Жители будут отдыхать три дня подряд - 4, 5 и 6 ноября, напомнили в пресс-службе Министерства труда республики.

Пятницу объявили нерабочим праздничным днем, так как 4 ноября отмечается День народного единства. В связи с этим же 3 числа рабочий день сократят на час.

6 ноября празднуется День Конституции республики. В 2022 году этот день выпал на воскресенье, поэтому дополнительный выходной не предусмотрен.

Ранее был опубликован производственный календарь на 2023 год. Согласно нему, у татарстанцев будет 244 рабочих и 212 выходных дня.