Пятницу объявили нерабочим праздничным днем, так как 4 ноября отмечают День народного единства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане началась сокращенная рабочая неделя. Жители будут отдыхать три дня подряд - 4, 5 и 6 ноября, напомнили в пресс-службе Министерства труда республики.

Пятницу объявили нерабочим праздничным днем, так как 4 ноября отмечается День народного единства. В связи с этим же 3 числа рабочий день сократят на час.

6 ноября празднуется День Конституции республики. В 2022 году этот день выпал на воскресенье, поэтому дополнительный выходной не предусмотрен.

Ранее был опубликован производственный календарь на 2023 год. Согласно нему, у татарстанцев будет 244 рабочих и 212 выходных дня.