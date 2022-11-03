Воспитателей одного из детсадов Азнакаево уволили за жестокое обращение с детьми

Проверку по факту произошедшего начали в прокуратуре Татарстана и внутри дошкольного учреждения. Фото: скриншот

После того, как среди родителей воспитанников детсада №6 в Азнакаево начало распространяться видео издательств над их детьми, причастных к жестокому обращению воспитательниц уволили. Напомним, на кадрах, которые засняла временная сотрудница учреждения, видно, как ее коллеги бьют девочку и закрывают в коридоре мальчика. В процессе женщины говорят: «Плаксам здесь не место».

По данному факту организована прокурорская проверка. Надзорное ведомство планирует дать оценку работе детсада и поставить вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц. Свою проверку начали и внутри дошкольного учреждения.

Подробнее об этой истории «Комсомолка» писала ранее.

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