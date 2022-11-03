Бастрыкину доложат о ходе проверки сообщений об издевательствах в детсаду Азнакаево

Проверки проводятся не только Следкомом Татарстана, но также прокуратурой республики и самим дошкольным учреждением. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По факту издевательств над детьми в детсаду №6 в Азнакаево организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе работы.

Напомним, ранее в соцсетях и СМИ начали распространяться кадры жестокого обращения с детьми. На них видно, как воспитательницы бьют девочку и закрывают в коридоре мальчика. В процессе женщины говорят: «Плаксам здесь не место».

Видео засняла временная сотрудница детсада. Она передала его матери одного из мальчиков. Скоро кадры попались на глаза и других родителей. Они обратились в прокуратуру.

По данному факту организована прокурорская проверка. Надзорное ведомство планирует дать оценку работе детсада и поставить вопрос об ответственности виновных лиц. Свою проверку начали и внутри дошкольного учреждения. Воспитательниц уже уволили.

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