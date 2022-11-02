С января по сентябрь 2022 года в гостиницах Татарстана отдохнули 6,6 миллиона туристов

В Татарстане отмечается рост внутреннего туризма. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По итогам девяти месяцев 2022 года - с января по сентябрь, номера в гостиницах и отелях Татарстана сняли 6,6 миллиона человек. Такую статистику приводит Госкомитет республики по туризму.

Так, по его данным, объем туристических, санаторных и гостиничных услуг в регионе за указанный период составил 1,9 миллиарда рублей. Только Свияжск и Болгар посетили 1,6 миллиона гостей. В целом в Татарстане отмечается рост внутреннего и внешнего потока туристов.

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