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НовостиОбщество2 ноября 2022 15:43

С января по сентябрь 2022 года в гостиницах Татарстана отдохнули 6,6 миллиона туристов

Только Свияжск и Болгар за этот период посетили 1,6 миллиона гостей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В Татарстане отмечается рост внутреннего туризма.

В Татарстане отмечается рост внутреннего туризма.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По итогам девяти месяцев 2022 года - с января по сентябрь, номера в гостиницах и отелях Татарстана сняли 6,6 миллиона человек. Такую статистику приводит Госкомитет республики по туризму.

Так, по его данным, объем туристических, санаторных и гостиничных услуг в регионе за указанный период составил 1,9 миллиарда рублей. Только Свияжск и Болгар посетили 1,6 миллиона гостей. В целом в Татарстане отмечается рост внутреннего и внешнего потока туристов.

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