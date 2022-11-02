С 3 ноября в Казани заработают 18 пунктов сбора гуманитарной помощи

Точки будут работать без выходных и перерывов с 10:00 до 20:00. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 3 ноября в Казани начнут работу 18 пунктов сбора гуманитарной помощи «Добрая Казань». Там можно будет оставить вещи первой необходимости для мобилизованных и бойцов батальонов «Тимер» и «Алга», а также их семей и жителей присоединенных к России территорий, сообщают власти города.

Точки расположатся по следующим адресам: улица Адоратского, 2; улица Шамиля Усманова, 1; улица Копылова, 1а; улица Рауиса Гареева, 92; улица Восстания, 115а; улица Курская, №10б. Также пункты приема расположатся в 12 спортивных объектах:

в СК «Баско» (улица Халтурина, 3);

в СК «Мотор» (улица Ленинградская, 26);

в УСК «Ак Буре» (улица Вагапова, 17а);

в СК «Золотая шайба» (улица Гаврилова, 48а);

в СК «Ватан» (улица Чуйкова, 8);

в СК «Форвард» (улица Химиков, 40);

в Центре бокса и настольного тенниса (улица Файзи, 2а);

на стадионе «Локомотив» (улица Футбольная, 1);

в «Тасма» - (улица Гагарина, 56);

на Центральном стадионе (улица Ташаяк, 2а);

на стадионе «Ракета» (улица Стадионная, 1а);

на стадионе «Трудовые резервы» (улица Ершова, 7).

Пункты будут работать без выходных и перерывов с 10:00 до 20:00.

Крупногабаритный груз принимает склад по адресу: Горьковское шоссе, 53а. Он работает шесть дней в неделю. С понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, а в субботу с 8:00 до 14:00.

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