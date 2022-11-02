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НовостиОбщество2 ноября 2022 13:45

МЧС Татарстана призвало людей рыбачить у спасательных постов

Это нужно, чтобы обеспечить безопасность на воде
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Рыбакам также советуют приготовить заранее буры и снегоходы.

Рыбакам также советуют приготовить заранее буры и снегоходы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям Татарстана рекомендовали убрать резиновые лодки и перейти с летней рыбалки на зимнюю. Важно ловить рыбу в таких местах, где имеются спасательные посты, заявил на на пресс-конференции заявил замруководителя МЧС республики Юрий Венедиктов.

Это необходимо для безопасности на воде. Ведь с наступлением морозов температура в водоемах снижается, и любое падение в воду может привести к трагедии.

Венедиктов также посоветовал рыбакам приготовить буры и снегоходы, а также изучать карту местности прежде, чем отправиться к воде.

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