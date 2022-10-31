На Волге в Казани утонул рыбак, у которого перевернулась лодка

Погибшего обнаружили очевидцы. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В воскресенье, 30 октября, в Приволжском районе Казани в реке Волга утонул рыбак. Трагедия произошла недалеко от садового товарищества «Островок» сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

По предварительным данным, лодка, в которой находился 46-летний мужчина, опрокинулась. Рыбак не смог выплыть и утонул. Погибшего обнаружили очевидцы. Тело находилось в паре метров от берега.

Труп извлекли и передали правоохранителям. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram