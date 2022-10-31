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НовостиПроисшествия31 октября 2022 7:05

На Волге в Казани утонул рыбак, у которого перевернулась лодка

Трагедия произошла недалеко от садового товарищества «Островок»
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Погибшего обнаружили очевидцы.

Погибшего обнаружили очевидцы.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В воскресенье, 30 октября, в Приволжском районе Казани в реке Волга утонул рыбак. Трагедия произошла недалеко от садового товарищества «Островок» сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

По предварительным данным, лодка, в которой находился 46-летний мужчина, опрокинулась. Рыбак не смог выплыть и утонул. Погибшего обнаружили очевидцы. Тело находилось в паре метров от берега.

Труп извлекли и передали правоохранителям. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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