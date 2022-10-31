На Волге в Казани утонул рыбак, у которого перевернулась лодка

Погибшего обнаружили очевидцы.
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
В воскресенье, 30 октября, в Приволжском районе Казани в реке Волга утонул рыбак. Трагедия произошла недалеко от садового товарищества «Островок» сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
По предварительным данным, лодка, в которой находился 46-летний мужчина, опрокинулась. Рыбак не смог выплыть и утонул. Погибшего обнаружили очевидцы. Тело находилось в паре метров от берега.
Труп извлекли и передали правоохранителям. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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