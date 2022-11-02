В связи с крестным ходом 4 ноября в Казани изменятся схемы движения четырех автобусов

Изменения будут временными - с 7.00 до 13.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 4 ноября, в Казани автобусы №№22, 28, 28а будут ездить по измененным маршрутам. Это связано с проведением в городе крестного хода, сообщает Комитет по транспорту столицы Татарстана.

Так, с 7:00 до 13:00:

Автобус №22 будет проезжать по Кремлевской дамбе - площади Тысячелетия - улице Лево-Булачной - улице Пушкина - улице Горького - улице Ершова, далее по привычному пути. Обратно автобус поедет по улице Карла Маркса - улице Пушкина - улице Право-Булачной - площади Тысячелетия - Кремлевской дамбе и дальше маршруту;

Автобус №28 будет ехать по улице Карла Маркса - улице Пушкина - улице Право-Булачной - площади Тысячелетия - Кремлевской дамбе, затем по маршруту;

Автобус №28а будет следовать по Кремлевской дамбе - площади Тысячелетия - улице Лево-Булачной - улице Пушкина - улице Горького - улице Ершова, дальше по привычному пути;

Автобус №89 будет ехать по улице Карла Маркса - улице Пушкина - улице Право-Булачной - площади Тысячелетия - Кремлевской дамбе, дальше по маршруту. Обратно общественный транспорт поедет по Кремлевской дамбе - площади Тысячелетия - улице Лево-Булачной - улице Пушкина - улице Горького - улице Ершова, затем по повседневной схеме движения.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, на каких улицах города запретят движение и стоянку автомобилей в связи с крестным ходом 3 и 4 ноября.

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