4 ноября в столице Татарстана состоится крестный ход с Казанской иконой Божией Матери

Из-за крестного хода в центре Казани перекроют несколько улиц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В день Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября, в столице Татарстана по традиции состоится крестный ход. Мероприятие начнется с торжественного молебна в Благовещенском соборе в 7:00. Затем верующие пройдут по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского до Богородицкого монастыря.

Как сообщает Татарстанская митрополия, богослужения во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом состоятся в Богородицком мужском монастыре. Всенощное бдение с акафистом Божией Матери начнется 3 ноября в 17:00, а Божественная литургия 4 ноября - в 9:00.

Ранее мы писали о том, на каких улицах города ограничат движение и стоянку транспорта из-за проведения крестного хода 3 и 4 ноября.

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