На обучение госслужащих основам мобилизации в Чувашии решили потратить 600 тысяч рублей

Исполнителя тендера выберут посредством аукциона 11 ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на то, что частичная мобилизация населения в Чувашии завершена, власти республики планируют обучить местных госслужащих основам мобилизации. На это они готовы выделить 600 тысяч рублей. Осталось найти подрядчика. Тендер уже опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, дополнительное профессиональное образование по программе «Мобилизационная подготовка в субъекте Российской Федерации» пройдут 20 человек. Обучать их должны очно в Чебоксарах не менее 72 часов.

Среди тем, которые должны быть затронуты: основы мобилизационной подготовки и мобилизации в стране; организация мобилизационного планирования; перевод экономики на работу в условиях военного времени; функции, права и обязанности мобилизационных органов; контроль состояния мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности; полномочия органов госвласти, обязанности организаций и граждан в области мобилизационной подготовки и мобилизации.

Исполнителя тендера выберут посредством аукциона 11 ноября.

Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявлял, что мобилизация в республике прошла ровно и на высоком уровне. Хотя многие вопросы и пришлось «решать на ходу».

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