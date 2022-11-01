Олег Николаев заявил о завершении частичной мобилизации в Чувашии

В России выполнили задачу по дополнительному укомплектованию войск резервистами в количестве 300 тысяч человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 1 ноября, глава Чувашии Олег Николаев заявил о завершении частичной мобилизации населения в республике. По его словам, процесс прошел ровно и на высоком уровне. Все целевые показатели достигнуты,

- Опыт частичной мобилизации для системы управления достаточно новый, хотя сама процедура прописана и закреплена в законодательстве. В ходе ее реализации возникли вопросы, выявились те проблемы, которые существуют в системе. Многие из этих вопросов мы решали на ходу, и нам это очень здорово удалось, - заявил Николаев на пресс-конференции.

Напомним, ранее Глава Чувашии подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных.

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