Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных

Руководитель региона также учредит ежемесячную стипендию для школьников, являющихся членами семей военнослужащих. Фото: cap.ru

Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ, в котором прописаны все меры поддержки семей призванных на службу резервистов.

Документ предусматривает:

- бесплатное двухразовое питание их детей в школах;

- бесплатное посещение детьми кружков и секций по дополнительным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях;

- льготное посещение учреждений культуры и физкультурно-спортивных организаций;

- преимущество при приеме в организации соцобслуживания;

- внеочередной прием на обслуживание на дому организациями соцобслуживания;

- содействие в поиске подходящей работы;

- содействие в оформлении документов для получения социальных выплат, а также мер соцподдержки;

- оказание психологической помощи;

- получение бесплатной квалифицированной юридической помощи;

- компенсация в 2022 году части затрат на приобретение газоиспользующего оборудования, приборов учета газа, на строительство сети газопотребления в пределах границ земельного участка.

Кроме того, согласно этому указу, учреждается ежемесячная стипендия главы Чувашии для школьников, являющихся членами семей военнослужащих, в размере 2 тысяч рублей.

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