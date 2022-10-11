Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных

Руководитель региона также учредит ежемесячную стипендию для школьников, являющихся членами семей военнослужащих. Фото: cap.ru
Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ, в котором прописаны все меры поддержки семей призванных на службу резервистов.
Документ предусматривает:
- бесплатное двухразовое питание их детей в школах;
- бесплатное посещение детьми кружков и секций по дополнительным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях;
- льготное посещение учреждений культуры и физкультурно-спортивных организаций;
- преимущество при приеме в организации соцобслуживания;
- внеочередной прием на обслуживание на дому организациями соцобслуживания;
- содействие в поиске подходящей работы;
- содействие в оформлении документов для получения социальных выплат, а также мер соцподдержки;
- оказание психологической помощи;
- получение бесплатной квалифицированной юридической помощи;
- компенсация в 2022 году части затрат на приобретение газоиспользующего оборудования, приборов учета газа, на строительство сети газопотребления в пределах границ земельного участка.
Кроме того, согласно этому указу, учреждается ежемесячная стипендия главы Чувашии для школьников, являющихся членами семей военнослужащих, в размере 2 тысяч рублей.
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