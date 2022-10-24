В двух районах Татарстана обнаружили очаги африканской чумы свиней

В зону наблюдения включены еще более 20 муниципалитетов республики. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В пределах общедоступных охотничьих угодий в Алькеевском, а также на территории охотничьего хозяйства «Радуга» в Пестречинском районах выявлены очаги заболевания африканской чумой свиней. В связи с этим в данных муниципалитетах объявлен карантин. Соответствующий указ подписал глава Татарстана Рустамом Миннихановым.

Согласно документу, в зону наблюдения включены Аксубаевский, Алексеевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Балтасинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский и Чистопольский районы.

На данных территориях введен временных запрет на продажу свиней и продукции свиноводства. Там также нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки животных.

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