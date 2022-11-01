По трем делам производство было прекращено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала спецоперации в Казани выявили 63 случая дискредитации Вооруженных сил России. На данный момент суды рассмотрели 52 дела и назначили 49 штрафов. По трем делам производство было прекращено, заявил на совещании начальник УМВД по городу Надир Закиров.

Ранее сообщалось, что с начала года в столице Татарстана зафиксировали 17,5 тысячи преступлений. Порядка 40% из них были совершены в IT-сфере. Чаще всего злоумышленники совершали кражи с банковских карт и мошенничества при помощи средств связи и Интернета.

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