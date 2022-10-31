С начала года в Татарстане выявили 2,9 тысячи преступлений особой тяжести

Всего преступлений в Татарстане выявлено почти 39,7 тысячи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С января по сентябрь текущего года в Татарстане зарегистрировали более 2,9 тысячи преступлений особой тяжести. По этому показателю республика занимает восьмую строчку в рейтинге регионов России. Соответствующие данные опубликованы на сайте Генпрокуратурыы.

На первом месте находится Москва, где зарегистрировали более 6,2 тысячи преступлений особой тяжести. После идут Челябинская область, Санкт-Петербург, Московская и Самарская области, Краснодарский край и Свердловская область. Меньше всего преступлений за этот период зарегистрировали в Чукотском автономном округе - 32.

Всего же с начала года в Татарстане выявлено почти 39,7 тысячи преступлений. По этому показателю республика занимает седьмое место в стране.

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