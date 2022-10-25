3 и 4 ноября в центре Казани ограничат движение транспорта

Перекрывать движение начнут с 20.00 3 ноября. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Казани 3 и 4 ноября из-за проведения крестного хода, который пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви ограничат проезд транспорта.

Перекроют движение по следующим улицам города:

- С 20.00 3 ноября до 13.00 4 ноября по улице Миславского - от Карла Маркса до Большой Красной. Исключение - парковка автомобилей;

- С 07.00 до 13.00 4 ноября по улице Кремлевской - от Чернышевского до площади Первого Мая;

Также проезд будет запрещен по улице Профсоюзной, от Чернышевского до площади Тысячелетия; съезду с площади Первого Мая, от Кремлевской до Профсоюзной; улице Баумана, от Профсоюзной до Батурина; съезду с площади Тысячелетия на Батурина; съезду с Батурина на Кремлевскую дамбу; улице Батурина, от Кремлевской дамбы до Дзержинского; улице Большой Красной, от Япеева до Батурина; улице Карла Маркса, от Лобачевского до Батурина; улице Япеева, от Дзержинского до Большой Красной; улице Миславского, от Карла Маркса до Дзержинского.

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