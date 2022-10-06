В Татарстане за полгода выросло количество преступлений, совершенных детьми и подростками

В правонарушениях со стороны подростков также винят романтизацию подобного. Фото: Евгения ГУСЕВА

За последние полгода в Татарстане увеличилось количество преступлений, совершенных детьми и подростками. Вместе с тем, правда, в республике уменьшилось число правонарушений, которые несовершеннолетние позволяют себе, находясь в алкогольном состоянии, в общественных местах или в составе группы.

Об этом в прямом эфире заявила вице-премьер региона Лейла Фазлеева. По ее словам, наиболее частые причины случаев несовершеннолетней преступности это ее романтизация, а также надлежащий контроль со стороны родителей, неблагополучие семьи и детская шалость.

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