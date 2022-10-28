В Татарстане подозреваемого в получении взятки сотрудника Госстройнадзора отправили под домашний арест

По решению суда мужчина проведет под домашним арестом два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 октября суд принял решение отправить под домашний арест на два месяца 46-летнего руководителя Закамского территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства Госстройнадзора Татарстана. При этом следствие ходатайствовало о том, чтобы мужчину заключили под стражу, так как он был задержан с поличным при получении взятки в 250 тысяч рублей в своем служебном кабинете.

Напомним, согласно материалам уголовного дела, за эти деньги сотрудник Госстройнадзора обещал представителю фирмы застройщик подписать бумаги о принятии возведенной молочно-товарной фермы в селе Мокрые Курнали Алексеевского района. Там подчиненные подозреваемого нашли множество нарушений. Представитель деньги принес, но вместе с представителями силовых структур, которых он предупредил о взятке. После передачи озвученной суммы сотрудник Госстройнадзора в Татарстане был задержан.

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