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НовостиПроисшествия28 октября 2022 15:30

В Татарстане подозреваемого в получении взятки сотрудника Госстройнадзора отправили под домашний арест

При этом следствие просило поместить мужчину под стражу
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По решению суда мужчина проведет под домашним арестом два месяца.

По решению суда мужчина проведет под домашним арестом два месяца.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 октября суд принял решение отправить под домашний арест на два месяца 46-летнего руководителя Закамского территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства Госстройнадзора Татарстана. При этом следствие ходатайствовало о том, чтобы мужчину заключили под стражу, так как он был задержан с поличным при получении взятки в 250 тысяч рублей в своем служебном кабинете.

Напомним, согласно материалам уголовного дела, за эти деньги сотрудник Госстройнадзора обещал представителю фирмы застройщик подписать бумаги о принятии возведенной молочно-товарной фермы в селе Мокрые Курнали Алексеевского района. Там подчиненные подозреваемого нашли множество нарушений. Представитель деньги принес, но вместе с представителями силовых структур, которых он предупредил о взятке. После передачи озвученной суммы сотрудник Госстройнадзора в Татарстане был задержан.

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