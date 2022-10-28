В Татарстане на сотрудника Госстройнадзора завели уголовное дело о взятке из-за построенной фермы

После задержания мужчина признал свою причастность к совершенному преступлению. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении 46-летнего руководителя Закамского территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства Госстройнадзора Татарстана возбудили уголовное дело по статье «получение взятки».

- После получения денег подозреваемый был задержан в своем служебном кабинете. Свою причастность к совершению указанного преступления он признал. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения на время следствия. Будет подано ходатайство о заключении мужчины под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанного.

На данный момент сотруднику Госстройнадзора вменяют получения только одной взятки. Так, по версии следствия, в октябре его подчиненные во время проверки только что построенной молочно-товарной фермы в селе Мокрые Курнали Алексеевского района выявили многочисленные нарушения. Речь идет о несоответствиях требованиям проектной документации.

В ходе беседы с представителем фирмы застройщика подозреваемый предложил, не глядя на выявленные нарушения, все-таки подписать положительное заключение на объект. Вот только запросил он за это 250 тысяч рублей. Представитель согласился, но при этом обратился в правоохранительные органы. Поэтому передача денег происходила под контролем силовиков, которые впоследствии и задержали злоумышленника.

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