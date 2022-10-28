В Татарстане за неделю поднялись цены на яйца, капусту и бананы

Также выросли цены на маргарин и молоко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошлую неделю - с 17 по 24 октября, в Татарстане поднялись цены на некоторые основные продукты. Информацию об этом опубликовала Федеральная служба госстатистики Татарстана.

Больше всего подорожали куриные яйца - на 4,05% до 67,68 рубля за десяток; капуста белокочанная - на 3,23% до 17,63 рубля за килограмм; бананы - на 3,11% до 84,61 рубля за килограмм. Также в республику уже которую неделю подряд продолжают расти цены на огурцы, помидоры и колбасу полукопченую.

В это же время снизилась цена на морковь - на 2,51% до 24,02 рубля; репчатый лук - на 2,06% до 25,6 рубля; яблоки - на 1,44% до 83,76 рубля. К тому же на 1,43% уменьшилась стоимость и сухих молочных смесей для детского питания.

Цены на говядину, баранину, курицу и свинину, впрочем, как и на остальные товары, если и изменились то совсем незначительно.

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