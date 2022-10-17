В Казани детям мобилизованных выдали 650 карт «Батыр»

В основном их берут для бесплатного посещения цирка и театров. Фото: пресс-служба Администрации Кировского и Московского районов Казани

По состоянию на 17 октября администрации районов Казани выдали детям мобилизованных горожан 650 карт «Батыр». Напомним, эти карты дают право на бесплатное посещение учреждений культуры и спортобъектов в городе, в том числе и муниципальных бассейнов.

- Особой популярностью пользуются цирк и театры. Сейчас учреждения обновляют афиши и заранее формируют резерв для семей мобилизованных, - рассказала на совещании в мэрии зам руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова.

Напомним, что, кроме всего прочего, в городе в качестве поддержки семей мобилизованных для их детей в школе организовали бесплатное двухразовое питание, причем независимо от возраста ребенка.

- За неделю данной льготой воспользовались 489 детей, - заявила Гузель Сагитова. Она напомнила, что эта мера поддержки будет действовать до конца текущего учебного года.

Также, по словам Сагитовой, с 1 ноября дети мобилизованных будут бесплатно посещать дошкольные учреждения, и питаться в них. Соответствующие заявления заведующим детсадами уже подали 285 родителей.

В свою очередь, городское объединение «Подросток» продолжает бесплатный набор детей мобилизованных в свои кружки и секции.

- За прошедшую неделю на занятия записались дети из семи семей, – сообщила Гузель Сагитова. – Эти ребята также могут заниматься в творческих кружках и студиях в молодежном центре им.А.Гайдара.

Отметим, что дети в возрасте от 7 до 17 лет из семей мобилизованных в Казани могут получить бесплатные путевки в городские лагеря для отдыха в осенние каникулы. За ними уже обратились 15 семей.

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