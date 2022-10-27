В Казани приступили к установке главной новогодней елки у «Чаши»

Главную елку в Казани всегда начинают устанавливать рано. Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

На площади перед Центром семьи «Казан» в столице Татарстана приступили к установке главной новогодней елки города. Рабочие начали бурить ямы под опоры крепления светодинамического шатра.

В Казани главную зеленую красавицу всегда начинают устанавливать рано. Крайний срок старта работ - 1 ноября. Это необходимо, чтобы завершить работы в срок, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Напомним, ранее сообщалось, что на установку и оформление новогодней елки перед «Чашей» местные власти потратят 13 миллионов рублей. Этим займется компания из Санкт-Петербурга.

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