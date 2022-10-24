В Казани на оформление новогодней елки перед «Чашей» потратят 13 миллионов рублей

Ранее на эти цели планировали выделить 14,8 миллионов рублей. Фото: Денис Гордийко.

В столице Татарстана на оформление новогодней елки к 2023 году около Центра семьи «Казан» решили потратить 13 миллионов рублей. Согласно информации с сайта госзакупок, ее установкой займется санкт-петербургская компания.

Оформление новогодней красавицы ей заказал Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнитель при этом также должен будет провести монтаж и демонтаж елки, установить рядом с ней уже имеющиеся домики под ярмарочную торговлю.

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