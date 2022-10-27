В Казани начали осушать водоем в парке «Черное озеро»

На этом месте традиционно оборудуют каток. Фото: Денис Гордийко

В казанском парке «Черное озеро» рабочие приступили к осушению искусственного водоема. После наступления холодов там будет организован каток, сообщают в Дирекции парков и скверов города.

В течение двух недель там откачают всю воду и очистят дно от грязи и мусора, который накопился за лето. В декабре там зальют каток, по периметру которого для безопасности горожан установят ограждения и обустроят подмостки. Ледовую арену украсят световыми инсталляциями.

В прошлом сезоне каток в парке «Черное озеро» работал с 24 декабря 2021 года до 25 ферваля 2022 года. За эти дни на лед там вышли более 138 тысяч человек.

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