В Казани начали отключать фонтаны на зиму

На зиму конструкции закроют фанерой. Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

В столице республики началась консервация фонтанов на зиму. Эти работы будут проводиться в течение порядка двух недель, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Так, 17 октября в Ленинском и Лядском садах, а также у театра оперы и балета специалисты промыли чаши, а также продули трубы фонтанов. А 18 октября рабочие очистили и подготовили к закрытию фонтан у ДК железнодорожников в Юдино. На зиму конструкции закроют фанерой.

Напомним, на озере Нижний Кабан разобрали самый большой светомузыкальный фонтан в Казани. Дело в том, что большая часть его насосов вышла из строя, а также там перестала работать подсветка.

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