Мобилизованных татарстанцев научили оказывать первую доврачебную помощь

Вовремя оказанная помощь позволяет спасти жизнь и избежать осложнений. Фото: Олег УКЛАДОВ

На протяжении трех дней в пункте сбора мобилизованных в «Казань Экспо» 14 преподавателей Казанского медицинского колледжа провели лекции. Помимо теории, военнослужащие на практике учились оказывать первую помощь себе и сослуживцам.

В других пунктах сбора резервистов обучали преподаватели КГМА и КГМУ, а также сотрудники Республиканского центра медицинских катастроф. Они объяснили бойцам как помочь при травмах и ранениях, а также подготовить пострадавшего к транспортировке.

Как отмечает пресс-служба управления здравоохранения Казани, в скором времени обучение проведут и для других групп мобилизованных.

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