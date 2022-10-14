В Казани для мобилизованных организовали курсы по самбо

Занятия будут проходить каждый день и для всех. Фото: Адель ХИСАМОВ

В программу подготовки мобилизованных в Казани перед отправкой их в зону проведения спецоперации включили курсы по боевому единоборству. Их будут обучать самбо. Вплоть до декабря этого года тренировать резервистов будут специалисты школы олимпийского резерва «Батыр».

- У наших тренеров большой опыт работы на результат, и, уверен, успехи будут у каждого, — заявил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

В ведомстве отметили, что четырехчасовые занятия с мобилизованными будут проходить каждый день и для всех. К слову, на один из пунктов сбора – в МВЦ «Казань Экспо», привезли оборудование для сдачи резервистами нормативов ГТО.

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