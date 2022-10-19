В Татарстане из-за африканской чумы поголовье свиней сократилось в три раза

В данное время все ограничения по АЧС отменены. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Татарстане из-за африканской чумы свиней (АЧС) их поголовье в личных подсобных хозяйствах сократилось в три раза - до 6 тысяч голов. Об этом на совещании в Минсельхозпроде республики сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабмина региона Алмаз Хисамутдинов.

По его словам, ветеринарная служба проводила мероприятия по снижению поголовья свиней в хозяйствах жителей. Во время регистрации африканской чумы их количество составляло около 19 тысяч голов.

Отметим, в данное время на территории Татарстана все ограничения по АЧС отменены. Новых очагов инфекции не обнаружено.

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