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Общество24 октября 2022 9:09

В Казани на мосту по улице Назарбаева работы ведутся круглосуточно

Сейчас там производят вынос сетей электроснабжения и связи
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Кроме того, наполовину выполнен демонтаж старого моста и тротуара. Фото: Денис Гордийко

Кроме того, наполовину выполнен демонтаж старого моста и тротуара. Фото: Денис Гордийко

В столице республики работы по капитальному ремонту моста по улице Назарбаева ведутся круглосуточно. Там идет вынос сетей электроснабжения и связи, установка буронабивных свай, сообщает мэрия города.

Кроме того, наполовину выполнен демонтаж старого моста и тротуара. Для водителей разработали схему объездных дорог, а для пешеходов организовали тротуар, соединяющий мост на набережной Нижнего Кабана и улицы Хади Такташа.

Отметим, в ходе капремонта количество полос увеличится с шести до восьми. Также появятся два пешеходных тротуара и велодорожка со стороны озера Нижний Кабан.

Напомним, в Казани по улице Нурсултана Назарбаева перекрыли движение до 30 октября. Речь идет об участке от улицы Хади Такташа до площади Вахитова.

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