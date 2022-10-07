Дорогу перекрыли до 30 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 30 октября в Казани ограничили движение по улице Нурсултана Назарбаева, на участке от улицы Хади Такташа до площади Вахитова. Это связано с реконструкцией моста через озеро Кабан. Соответствующее распоряжение подписали в Исполкоме города.

Также к 10 октября планируют достроить тротуар от улицы Хади Такташа до пешеходного моста по улице Нурсултана Назарбаева. Это необходимо для того, чтобы сократить путь пешеходов, которые сейчас преодолевают большее расстояние из-за ремонтных работ.

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