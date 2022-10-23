В Татарстане продолжают расти цены на огурцы и помидоры

За килограмм свежих помидоров в среднем теперь просят 83,65 рубля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Овощи в Татарстане растут в цене каждую неделю. Так, согласно данным Татарстанстата, с 10 по 17 октября в республике только свежие помидоры подорожали на 6,74%. За килограмм в среднем теперь просят 83,65 рубля.

На втором месте по росту цен за неделю находятся огурцы – на 4,84%. Килограмм этой свежести в Татарстане сейчас продают за 82,96 рубля, на третьем месте с ростом стоимости на 4,25% расположилась свекла. За килограмм этой культуры к столу придется сегодня выложить 25,09 рубля. Преследует свеклу картофель. Он в Татарстане подорожал на 4,19% - на данный момент килограмм картофеля стоит в среднем 25,93 рубля.

На этом фоне в республике подешевели: творог – на 2,08%, колбаса полукопченая – на 1,86%, сметана – на 1,57%.

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