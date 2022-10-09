В Татарстане продолжают дорожать огурцы и помидоры

Была изучена динамика цен на продукты с 26 сентября по 3 октября. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Стали известны данные исследования цен потребительского рынка, которое Татарстанстат проводил с 26 сентября по 3 октября. Так, выяснилось, что, как и на прошлой отчетной неделе, в республике продолжают дорожать огурцы и помидоры – на 8,92% и на 6,76% соответственно за указный выше период. Теперь килограмм первых в среднем стоит 80,49 рубля, а килограмм вторых – 69,67 рубля.

Также согласно данным Татарстанстата в республике есть и продукты, которые, наоборот, подешевели за период с 26 сентября по 3 октября. Больше всего в цене потеряли сахарный песок – снижение на 2,62%, а также гречневая крупа - на 4,75%.

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