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Экономика9 октября 2022 7:55

В Татарстане продолжают дорожать огурцы и помидоры

В то же время в республике начали дешеветь гречка и сахар
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Была изучена динамика цен на продукты с 26 сентября по 3 октября.

Была изучена динамика цен на продукты с 26 сентября по 3 октября.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Стали известны данные исследования цен потребительского рынка, которое Татарстанстат проводил с 26 сентября по 3 октября. Так, выяснилось, что, как и на прошлой отчетной неделе, в республике продолжают дорожать огурцы и помидоры – на 8,92% и на 6,76% соответственно за указный выше период. Теперь килограмм первых в среднем стоит 80,49 рубля, а килограмм вторых – 69,67 рубля.

Также согласно данным Татарстанстата в республике есть и продукты, которые, наоборот, подешевели за период с 26 сентября по 3 октября. Больше всего в цене потеряли сахарный песок – снижение на 2,62%, а также гречневая крупа - на 4,75%.

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