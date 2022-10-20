Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в ежегодном послании Минниханова к Госсовету Татарстана звучала уверенность в завтрашнем дне

Как отметил градоначальник, для него это послание – руководство к действиям. Фото: metshin.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов 20 октября выступил с ежегодным обращением к Госсовету республики. Помимо депутатов местного парламента в ГБКЗ им.С.Сайдашева в этот момент присутствовали и руководители районов и муниципалитетов Татарстана. Среди них был и мэр Казани Ильсур Метшин.

- Важно, что в это непростое и тревожное время мы слышим в словах Рустама Минниханова уверенность в завтрашнем дне. У нашей республики большой запас прочности благодаря трудолюбивым татарстанцам, развитой промышленности и бизнесу, социальным проектам. Президент заявил, что все программы будут продолжены. Для нас послание – это руководство к действиям, – отметил градоначальник.

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