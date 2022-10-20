Согласно указам президента России высшим должностным лицам Татарстана необходимо, в том числе, усилить охрану общественного порядка. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

В Казанском Кремле отмечают, что в связи с введением режима базовой готовности в Татарстане пока никаких специальных мер и ограничений пока не вводили.

Напомним, президент России Владимир Путин своим указом ввел военное положение в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В свою очередь в Крыму, Севастополе, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае действует средний уровень реагирования. Далее в регионах Центрального и Южного федеральных округов устанавливается уровень повышенной готовности. В других субъектах Российской Федерации и Татарстане вводится режим базовой готовности.

В связи с этим высшим должностным лицам республики, в частности, нужно усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов, населения, установить спецрежим работы объектов энергетики, транспортной инфраструктуры, коммуникаций и связи.

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