В Казанском зооботсаде дененыша мартышек Бразза назвали богатырским именем

Этот выбор сделали сотрудники отдела "Экзотариум". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В зоопарке Казани подвели итоги конкурса по выбору имени для детеныша мартышек Бразза. Так, его решили назвать Ильей в честь одного из русских богатырей. Этот выбор сделали сотрудники отдела "Экзотариум".

- В семействе мартышек Бразза уже живет Алеша, планируется, что в случае пополнения семейства малыша назовут Добрыней, - сообщает пресс-служба казанского зооботсада.

Отметим, Илья родился 4 июня. Он обитает в крытом вольере совместно со своими родителями и представителями других семейств. Питаются они свежими фруктами, овощами, орехами, творогом, курином яйцом и крупами.

Напомним, в сентябре в казанском зооботсаде детеныша африканских антилоп назвали Чили. Это имя животному присвоили из-за игры слов: "личи-чили".

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