В казанском зоопарке детеныша африканских антилоп назвали Чили

Игра слов "личи-чили" поможет посетителям зоопарка запомнить вид антилопы. Фото: Казанский зооботсад

В зоопарке Казани подвели итоги конкурса по выбору имени для личи - африканской антилопы. Так, детеныша назвали Чили. Получилась своеобразная игра слов: "личи-чили". Это должно помочь посетителям зоопарка запомнить вид антилопы.

- Победителю конкурса на лучшее имя вручат подарок-сувенир, - сообщает пресс-служба казанского зооботсада.

Напомним, ранее сообщалось, что маленькая антилопа появилась на свет в зоопарке Казани "Река Замбези" 16 июля 2022 года. Ее родители обитают там с декабря 2020 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram