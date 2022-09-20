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Дом. Семья20 сентября 2022 14:32

В казанском зоопарке детеныша африканских антилоп назвали Чили

Это имя животному присвоили из-за игры слов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Игра слов "личи-чили" поможет посетителям зоопарка запомнить вид антилопы. Фото: Казанский зооботсад

Игра слов "личи-чили" поможет посетителям зоопарка запомнить вид антилопы. Фото: Казанский зооботсад

В зоопарке Казани подвели итоги конкурса по выбору имени для личи - африканской антилопы. Так, детеныша назвали Чили. Получилась своеобразная игра слов: "личи-чили". Это должно помочь посетителям зоопарка запомнить вид антилопы.

- Победителю конкурса на лучшее имя вручат подарок-сувенир, - сообщает пресс-служба казанского зооботсада.

Напомним, ранее сообщалось, что маленькая антилопа появилась на свет в зоопарке Казани "Река Замбези" 16 июля 2022 года. Ее родители обитают там с декабря 2020 года.

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