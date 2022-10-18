В Набережных Челнах в театре "Мастеровые" сорвалась премьера спектакля

Зрителям предложили назначить отдельный день для просмотра данной постановки. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах в новом здании русского драматического театра "Мастеровые" сорвалась премьера спектакля "Обыкновенное чудо" по пьесе Шварца. Проблема возникла в повторном механизме на сцене.

Об этом сообщил главный режиссер театра Андрей Шляпин, выйдя на сцену к зрителям. Они, в свою очередь, надеялись, что неполадки получится устранить и театральная постановка продолжится.

Однако зрителям предложили назначить отдельный день для просмотра данной пьесы. При желании деньги можно вернуть в кассе.

Напомним, идею строительства здания для театра "Мастеровые" в Набережных Челнах в свое время поддержал президент России Владимир Путин. На это в рамках реализации нацпроекта "Культура" выделили 1,8 миллиарда рублей

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