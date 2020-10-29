Татарстан получит более миллиарда рублей на строительство здания для театра “Мастеровые” в Набережных Челнах

Накануне в России в первом чтении был принят закон о федеральном бюджете на ближайшие три года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России в первом чтении был принят закон о федеральном бюджете на ближайшие три года. Среди прочего было решено выделить 1 миллиард 80 миллионов рублей на строительство нового здания русского драматического театра “Мастеровые” в Набережных Челнах. С этим горожан поздравила депутат Альфия Когогина.

- Полтора года тому назад в Казани на встрече с общественностью Президент страны Владимир Путин поддержал идею строительства нового театра, и вот она нашла свое отражение в федеральном бюджете. Это отличная новость - у челнинцев будет новый русский драматический театр! Я всех нас с этим поздравляю! - написала она на своей странице в социальной сети.