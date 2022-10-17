Пасечник из Татарстана отправил добровольцам батальонов "Алга" и "Тимер" 150 килограммов меда

О своем желании помощь мужчина сообщил, позвонив на горячую линию фонда "Вместе к Победе". Фото: "Вместе к Победе"

Житель села Добромыш Альметьевского района отправил землякам в зону проведения спецоперации на Украине 150 килограммов меда. Пасечник решил угостить бойцов татарстанских батальонов "Алга" и "Тимер".

О своем желании помощь мужчина сообщил, позвонив на горячую линию фонда "Вместе к Победе". Он сказал, что лично гостинцы привести не сможет, так как его пасека находиться в Альметьевском районе. В связи с этим представители общественной организации приехали забрать мед.

Каждую банку с ним пасечник лично подписал и упаковал их в ящики. Через месяц он подготовит для еще 100 килограммов меда, сообщает фонд "Вместе к Победе".

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