Житель Набережных Челнов отправил мошенникам из Адыгеи 2,5 миллиона рублей

Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером 7 октября жителю Набережных Челнов стали поступать звонки от мошенников, которые представились сотрудниками банка. Они сообщили мужчине, что якобы неизвестные пытаются похитить деньги с его счетов, и начали давать указания как их “сохранить”.

Мужчина в течение двух дней перевел порядка полумиллиона рублей на якобы безопасные счета, а после оформил займ почти в два миллиона. Полученные деньги он также отправил на счета мошенников. Когда же мужчина получил очередное требование оформить кредит на миллион рублей, он понял, что стал жертвой аферистов.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Причиненный ущерб оценивается в более чем 2,5 миллиона рублей. Сейчас полиция выясняет данные злоумышленников и их местонахождение. Известно, что они звонили с телефонов, привязанных к Москве, Адыгее и Татарстану, - сообщили в УМВД Набережных Челнов.

Мошенники не в первый раз используют такую схему обмана. Так, похожий случай произошел в Альметьевске, где пенсионер перевел аферистам более 10 миллионов рублей.

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