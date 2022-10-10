Пенсионер из Самарской области приехал в Татарстан, чтобы перевести аферистам более 10 миллионов рублей

Чтобы перевести деньги, пенсионер ездил в другой город. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенсионеру из Самарской области позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он предупредил, что прямо сейчас мошенники хочет снять со счета мужчины все сбережения. Пенсионеру посоветовали опередить обманщика и самому побыстрее обналичить свои сбережения, а после внести их на некий безопасный счет.

Интересно, что по словам "сотрудника банка", банкомат, через который они могут принять сбережения, есть только в татарстанском Альметьевске. Странно, но пенсионер поверил в это и тут же отправился в самарское отделение своего банка, снял со счетов более девяти миллионов рублей. Всю эту наличность он повез в Татарстан и перевел их на "резервные счета" через указанный банкомат.

После чего "сотрудник банка" якобы обнаружил в системе, что на мужчину неизвестные оформили кредит на один миллион рублей. Пенсионера уговорили взять на эту сумму ссуду в ближайшем банке, чтобы перекрыть задолженность. Тот для этого сам оформил два кредита и снова перечислил все деньги на счета аферистов.

- Когда пенсионер почувствовал неладное, он уже успел перечислить мошенникам порядка более 10,3 миллиона рублей. Он обратился в полицию Альметьевска. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, - сообщили в МВД Татарстана.

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