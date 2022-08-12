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Общество12 августа 2022 8:04

Наклон башни Сююмбике в Казани достиг 2,08 метра

Критическим это изменение назвать нельзя, говорят специалисты
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Для посещения туристов объект временно закрыт.

Для посещения туристов объект временно закрыт.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что наклон башни Сююмбике - одной из достопримечательностей Казани - достиг 2,08 метра от вертикальной оси. Однако критическим это изменение назвать нельзя, заявил директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов читателям «БизнесOnlinе».

По его словам, в данный момент процесс отклонения сооружения от оси практически остановлен. Движения есть, но они минимальны – не более 2,5 миллиметра в год. Проект технического решения этого вопроса уже готов.

Напомним, что высота башни Сююмбике составляет 58 метров. Сооружение является объектом культурного наследия федерального значения. Туристов внутрь временно не впускают.

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