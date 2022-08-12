Наклон башни Сююмбике в Казани достиг 2,08 метра

Для посещения туристов объект временно закрыт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что наклон башни Сююмбике - одной из достопримечательностей Казани - достиг 2,08 метра от вертикальной оси. Однако критическим это изменение назвать нельзя, заявил директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов читателям «БизнесOnlinе».

По его словам, в данный момент процесс отклонения сооружения от оси практически остановлен. Движения есть, но они минимальны – не более 2,5 миллиметра в год. Проект технического решения этого вопроса уже готов.

Напомним, что высота башни Сююмбике составляет 58 метров. Сооружение является объектом культурного наследия федерального значения. Туристов внутрь временно не впускают.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram