На проведение частичной мобилизации правительство Чувашии выделило 18,4 миллиона рублей

Деньги направят из резервного фонда Кабмина республики. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

И.о главы Кабмина Чувашии Михаил Ноздряков подписал распоряжение о выделении на проведение в республики мобилизационной подготовки и частичной мобилизации 18,4 миллиона рублей. Данная сумма для этих целей была предусмотрена в резервном фонде правительства региона.

Этими деньгами будет распоряжаться местный госкомитет по делам ГО и ЧС. Там, согласно распоряжению, в течение ближайших двух дней должны подготовить в Минфин Чувашии предложения о внесении соответствующих изменений в региональный бюджет.

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