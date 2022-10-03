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Общество3 октября 2022 15:33

На проведение частичной мобилизации правительство Чувашии выделило 18,4 миллиона рублей

Курировать вопрос будет местный комитет по делам ГО и ЧС
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Деньги направят из резервного фонда Кабмина республики.

Деньги направят из резервного фонда Кабмина республики.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

И.о главы Кабмина Чувашии Михаил Ноздряков подписал распоряжение о выделении на проведение в республики мобилизационной подготовки и частичной мобилизации 18,4 миллиона рублей. Данная сумма для этих целей была предусмотрена в резервном фонде правительства региона.

Этими деньгами будет распоряжаться местный госкомитет по делам ГО и ЧС. Там, согласно распоряжению, в течение ближайших двух дней должны подготовить в Минфин Чувашии предложения о внесении соответствующих изменений в региональный бюджет.

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