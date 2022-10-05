В Казани на военную службу призваны более 800 человек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В рамках частичной мобилизации на военную службу из Казани призваны более 800 человек.

- Все их семьи будут взяты на контроль, – заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Так, созданный в городе штаб по поддержке семей мобилизованных планирует организовать для детей призванных казанцев бесплатное горячее питание в школе, бесплатное посещение детсадов, бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное посещение театров, музеев, зоопарка, цирка, филармонии и кинотеатров в ДК.

Начиная с прошлой субботы около 300 сотрудников городских служб осуществили обходы семей мобилизованных казанцев, пообщались с их родственниками. По 70% семей уже составлены социальные паспорта, где учтены все нужды.

Родственники мобилизованных жителей Казани также могут задать вопросы по номеру горячей линии: 8 (843) 558-74-18.

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