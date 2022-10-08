На полигоне в Казани мобилизованные татарстанцы прошли обкатку танками

Бойцы упражнялись в стрельбе по смотровым приборам и метании гранаты в самые уязвимые места машины. Фото: скриншот

В воскресенье, 8 октября, Минобороны России опубликовало видео, на котором мобилизованные жители Татарстана проходят обкатку танками на полигоне Казанского высшего танкового командного училища.

Бойцы упражнялись в стрельбе по смотровым приборам и метании гранаты в самые уязвимые места машины. Эти навыки могут пригодятся для борьбы с танками в ближнем бою. Учениями руководят опытные офицеры, говорят в ведомстве.

Отметим, что татарстанские призывники также отработали боевую стрельбу из автоматов АК-74, пулеметов ПК и обучились передвижению на поле боя, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Ранее сообщалось, что в республике на учебный полигон отправились более 800 солдат и офицеров, призванных на службу в рамках частичной мобилизации.

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