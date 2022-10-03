Из Казани на службу отправились более 800 мобилизованных солдат и офицеров

В столице Татарстана заработала своя горячая линия по вопросам призыва - (843)558-74-18. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Казани на учебный полигон отправились более 800 солдат и офицеров, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Вместе с тем в городе заработал штаб поддержки семей военнослужащих. Первое его заседание планируется провести в среду, 5 октября.

- В течение недели активисты из числа сотрудников мэрии наладят связь с семьями мобилизованных граждан, а после анализа потребностей будут разработаны конкретные меры поддержки для каждой семьи, - говорят в Исполкоме столицы Татарстана.

Семьи бойцов могут задать свои вопросы специалистам местной горячей линии по телефону (843)558-74-18. Также в республике продолжает работать номер 122, по которому также можно поговорить о процессе мобилизации.

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